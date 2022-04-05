本港十大藍籌屋苑今年首季交投612宗　創十季新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年3月份十大藍籌屋苑買賣合約登記錄得203宗，總值16.98億元，較2月的173宗及14.60億元，分別上升17.3%及16.4%。疫情下樓價下跌，買家趁機入市，帶動3月份成交增多。隨著疫情緩和，加上政府放寬按保，料登記數字將會回升。

按季方面，2022年第一季十大藍籌屋苑登記錄得612宗，總值51.59億元，較2021年第四季的629宗及53.58億元，分別下跌2.7%及3.7%。宗數創2019年第三季的458宗後10個季度新低，金額創2019年第四季的51.29億元後9個季度新低。1月起疫情擴散，政府數度收緊社交距離措施，打擊樓市活動，導致第一季登記數字回落。

在十大屋苑中，2022年第一季嘉湖山莊錄得最多登記宗數，錄113宗，總值6.52億元。沙田第一城則排第二位，錄105宗，總值6.56億元。位列第三的是海怡半島，錄73宗，總值8.00億元。其餘七個屋苑的二手買賣登記為：太古城（69宗，8.07億元）、黃埔花園（62宗，5.7億元）、美孚新村（60宗，4.79億元）、麗港城（50宗，4.24億元）、杏花村（34宗，3.12億元）、康怡花園（27宗，2.78億元）及匯景花園（19宗，1.82億元）。

2022年第一季有六個屋苑的買賣登記宗數較2021年第四季錄得跌幅。當中，宗數跌幅最大的是匯景花園，按季下跌42.4%。美孚新村及杏花村的宗數跌幅超過二成，分別按季下跌29.4%及22.7%。康怡花園、麗港城及嘉湖山莊的宗數，分別按季下跌18.2%、3.8%及3.4%。相反，黃埔花園、太古城及沙田第一城的宗數錄得升幅，分別按季上升3.3%、7.8%及14.1%。海怡半島的宗數升幅最大，按季上升49%。