蔡志忠拆售柴灣43個車位　一日沽清　大手客逾千萬掃10個收租

近日車位買賣活動增多，再有投資者拆售車位。資深投資者蔡志忠近日拆售柴灣永利中心共43個車位，單日沽清，套現超過4,000萬元。

蔡志忠表示，本來持有永利中心合共80個車位，一直用作收租，惟近日接獲代理主動查詢，故推出首批23個車位「試水溫」，售價由90萬至99萬元不等，即獲投資者大手洽購，該批車位極速售罄後，蔡志忠即日加推20個，同樣沽清，即單日售出共43個車位。其中一名投資者斥資近千萬元，買入10個車位收租。

上述沽售的43個車位，分布於停車埸的3樓及4樓，目前該場內的車位月租大約3,000元，料買家可有3.6厘至4厘租金回報。蔡志忠指，餘下37個車位全數位於停車場2樓，不排除稍後加價加推。

柴灣永利中心位於柴灣道333號，鄰近新翠商場，停車場上蓋為住宅物業，合共有3座，提供452個單位。

投資者連環拆售車位

近日市場有多個停車場推出拆售，反應不俗，如另一資深投資者蔡伯能在本月初，拆售將軍澳新都城3期都會豪庭合共121個私家車位及24個電單車位，短短四日沽清，估計套現近兩億元。再早前，蔡伯能持有的將軍澳南豐廣場一籃子車位，亦推出市場拆售，折實售價由約179萬元起。