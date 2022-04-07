白表客購東霖苑215呎超迷你戶　首期33萬上車｜單位直撃

納米居屋單位銀碼細，不乏捧場客。筲箕灣居屋東霖苑一伙只有215平方呎的迷你戶，放盤一年，累減54萬至336萬元沽出，呎價逾1.5萬元。新買家為白表人士。

面積細少 入屋即見廚廁

美聯物業高級區域經理佘錦驊表示，新近成交的筲箕灣東霖苑為低層10室，實用面積215平方呎，新近以336萬元連地價成交，呎價15,628元。從平面圖及相片可見，單位面積細少，但仍設有玄關，甫進大門即見廚房及浴室，而廳堂原則為開放式設計。上址內附有基本傢俱。

據了解，原業主去年4月放盤，原叫價390萬元，早前減價25萬至約365萬元求售，即獲同區白表客洽購。雙方議價後，再獲減價29萬至336萬元成交，單位放盤一年，累減54萬或13.8%。

參考上址的銀行估價約為356萬元，故是次成交價較估價平約20萬或5.6%。近期東霖苑的二手成交，面積同屬215平方呎的迷你戶，成交呎價約1.6萬餘元，上址算略低市價。據悉，原業主於2016年8月以約242萬元買入上址，持貨近六年，現轉手獲利約94萬元，單位升值約39%。

↓↓筲箕灣東霖苑成交單位直撃↓↓