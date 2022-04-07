消費券可交管理費！一文看清各大物管公司安排

政府今（7日）凌晨起向市民派發第一階段5,000元消費券。除購物外，是次亦容許用於繳交管理費。多間物管公司包括康業、啟勝、港基及高衞等，均容許以今輪消費券涉及的支付工具繳交管理費，多個大型屋苑業主均有機會受惠。

新地（0016）旗下的康業、啟勝兩間管理公司與WeChat Pay合作，其管理的屋苑的大廈業主或住戶可以登記使用WeChat Pay HK繳交物業管理費。同時，更推出以電子支付交管理費的優惠。

由即日起至4月30日期間，使用WeChat Pay HK繳交一期物業管理費，即可獲贈12,500 The Point積分。此外，新用戶輸入優惠碼可獲兩張25元的優惠獎賞。於指定日子繳交管理費則可參加WeChat Pay HK抽獎，贏取最多888元電子現金券回贈。

參考康業管理物業涉及約140個之多，涵蓋逾7.9萬個單位，分布住宅屋苑及工商業樓宇，如北角海璇、牛池灣峻弦、新蒲崗譽港灣、荔枝角曼克頓山、大埔新達廣場、荃灣廣場等大型屋苑。

至於長和與螞蟻於2017年合資成立AlipayHK，在港共同營運電子錢包支付寶香港，故長實（1113）旗下港基、高衞兩間管理公司，均接受以AlipayHK支付管理費，或有機會可以消費券繳交。

其中，高衞管理的屋苑包括北角維港頌、火炭銀禧花園、藍田滙景花園、土瓜灣傲雲峰、紅磡海逸豪園等；而港基則管理天水圍嘉湖山莊、天水圍栢慧豪園、藍田麗港城、長沙灣泓景臺、青衣灝景灣等。

至於仲量聯行旗下管理的物業，只接受以AlipayHK繳交管理費，不過，其管理的物業多以商廈及豪宅為主，私人屋苑如奧運站浪澄灣、西半山雍景臺等。消費券的金額未必足夠支付全數管理費。