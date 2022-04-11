周末新盤沽約28伙　按周升22%　至少5伙特色戶沽出

疫情放緩，新盤周未交投略有回升，一手市場周末（9、10 日）錄得約28宗成交，按周升約22%，貨尾為主，當中至少5宗為大單位或特色戶。

新地（0016）元朗PARK YOHO Venezia 以招標沽出一伙連天台戶，成交價為2,048萬元，為2A座18樓B室，實用面積1,045平方呎，呎價約19,598元。另外，同系南昌站匯璽招標沽出一伙撻訂戶，為第5A座16樓B室，實用面積1,234平方呎，成交價為3,468萬元。

碧桂園（2007）馬鞍山泓碧亦錄一宗四房連天台戶成交，為第5座15樓A室，實用面積989平方呎，成交價為2,500萬元，呎價約25,278元。

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS 售出一伙特色戶，為5座25樓D室，實用面積465平方呎，兩房連217平方呎天台，成交價為1,122.6萬元，呎價24,142元。

華懋旗下西半山大學閣以招標形式沽出一伙，為第1座2樓B室，實用面積1,584平方呎，三房三套房間隔，成交價5,880萬元，呎價約37,121元，項目至今累售8伙。

OMA by the Sea連沽3伙 套現逾2600萬

由永泰地產（0369）發展的屯門OMA by the Sea，錄今年首宗成交，周末連沽3伙三房單位，套現約2,608.4萬元，當中最高成交金額為2座6樓C2室，實用面積619平方呎，成交價為908.4萬元，呎價約14,675元。

宏安（1243）旗下青衣薈藍，周末兩天售出5伙，套現2,898.4萬元。當中包括三伙開放式單位及兩伙一房單位，成交價介乎523.8萬至664.6萬元，呎價介乎25,328元至26,261元。