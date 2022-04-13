港辦公室裝修成本每呎1076元　連續三年大中華區最高

戴德梁行最新發布《2022年亞太地區辦公空間裝修成本指標》報告顯示，亞太區寫字樓裝修成本最高的城市為日本東京，平均每呎成本約166美元（約1,294.8港元）；至於香港排名第五，寫字樓每呎裝修成本約138美元（約1,076.4港元），連續三年成為大中華區辦公室裝修成本最高市場。

亞太區辦公室裝修成本最高市場中，大中華區佔6席，當中香港排名第五，連續第三年為大中華區辦公室裝修成本最高的城市，緊隨依次為深圳、北京、廣州、上海、台北。深圳較2021年上升了三位。

辦公室裝修成本排名。（戴德梁行提供）

融入ESG理念成辦公空間裝修趨勢之一

戴德梁行亞太區專案管理服務團隊主管Tom Gibson表示，受疫情影響，企業對成本控制愈趨嚴格，導致辦公空間規劃出現變化，影響裝修決策，2022年辦公室裝修趨勢主要為永久性混合辦公場所、設計滿足用戶體驗，以及融入ESG理念及原則。

他指，大多企業租戶傾向採用更靈活的混合辦公方式，以提供更多的協作空間及特定辦公區域。另外，企業還需為員工提供完備的技術解決方案，以滿足辦公室和遠辦公的需求，並打造環保、以員工福祉為核心的工作場所。