報告：嚴格防疫限制　外籍人士持續離港　第二季豪宅租金料再跌

第一太平戴維斯發表今年首季香港住宅租賃市場報告指，第五波疫情爆發後，政府採取多項非常嚴格的措施，令外籍人士的個人及工作生活大受影響，持續離開香港，首季豪宅租賃市場極為淡靜，預計3月及4月將出現「離港高峰」，大量外籍人士因對措施失去耐性而選擇返回原居地或前往新加坡。

外籍人士離港 服務式住宅租金跌3.8%

報告提及，外籍人士租樓需求減弱，豪宅租賃市場極淡靜，港島豪宅租金因而按季下跌2.6%，九龍及新界區豪宅的租金，亦分別下跌3.7%及4.0%。

按細區劃分，港島的半山區及薄扶林區，租金跌幅較為明顯，分別按季下跌約2.9%及2.6%；九龍何文田及九龍塘下跌5.3%；新界方面，愉景灣則跌4.2%、沙田及大埔下跌4.2%。報告又估計，整體租賃成交量按季下跌20%。

港島的半山區及薄扶林區，租金跌幅較為明顯。

日本租客有增長 月租預算最多十萬

外籍人士流出，服務式住宅市場同受影響，整體租金按季下跌3.8%，酒店式及住宅式單位的租金分別下跌3.6%及4.9%。而入住率由去年第四季度的66.5%，下跌至本季的58.6%。

此外，聯排別墅的租金季內下跌1.5%，當中山頂區下跌2%，南區則下跌1.2%。調整幅度輕微主要由於供應稀少，業主未有受外在因素動搖。

不過，報告亦指，注意到日本銀行及貿易公司開始招聘，租賃市場中日本客源有所增加，且多選擇居於尖沙咀區，租金預算最多每月10萬元。

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，外籍人士在3月加速離港，今年第一季的租金偏軟，估計租金第二季度將進一步下跌。