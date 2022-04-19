新盤交投轉活　復活節四日假期錄約70宗成交

疫情放緩，各大發展商加快部署新盤開售，刺激一手市場氣氛。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，一手過去四日復活節長假期錄約70宗成交。

成交之中包括特色戶及洋房，其中，華懋旗下西半山大學閣，假期以招標形式沽出一伙，為第1座3樓B室，實用面積1,584平方呎，三房間隔，成交價為6,500萬元，呎價41,035元。連同上址，大學閣累計售出9伙，套現逾8.6億元。

至於會德豐（0020）旗下屯門掃管笏NAPA，透過招標售出C18號洋房，以3,330萬元成交，呎價16,157元。洋房實用面積2,061平方呎，屬三房間隔，另設私人天台及花園，分別為585及822平方呎。

同系藍田KOKO HILLS的2座23及25樓B室天際複式單位，假期間以4,800萬元成交，呎價26,966元，單位實用面積1,780平方呎，屬四房間隔，設786平方呎天台。

愛海頌假期沽7伙、畢架．金峰連沽4伙

此外，長沙灣愛海頌，復活節公眾假期共售出7伙，成交價1,197.1萬至1,493.8萬元，套現9,286.9萬元。恒大（3333）旗下屯門恆大‧珺瓏灣第2期亦於假期售出6伙，套現3,020.2萬元。

至於，遠東發展（0035）旗下沙田嶺畢架．金峰共沽出4伙，全屬三房戶，包括第一座3樓及5樓C單位、6樓A單位，及3樓E單位，成交價1,660.6萬至2,496.7萬元；呎價為16,076元至18,716元，套現共7,582.8萬元。