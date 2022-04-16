中原﹕首季新界住宅租金跌幅超港島及九龍　第一城呎租按季跌逾8%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年第一季屋苑租金持續下調，新界區租金的跌幅較港九市區大，估計租金跌幅較大的屋苑，第二季率先止跌回隱。以新界東為例，沙田第一城的呎租跌幅較為突出，每呎呎租為36.7元，按季下跌8.2%。新港城、御龍山和翠擁華庭的呎租分別為36.7元、34.9元和28.6元，按季下跌5.1%、3.6%和2.7%。

新界西方面，呎租跌幅較大的屋苑有嘉湖山莊和瓏門，分別為22.2元和31.3元，按季下跌6.7%和6.2%。映灣園和盈翠半島分別為24.6元和35.3元，按季下跌3.2%和1%。

港島區方面，傳統大型屋苑如太古城、康怡花園、海怡半島和杏花村的呎租均錄得跌幅，分別為35.1元、33.8元、32.8元和$33.6元，按季下跌6.5%、4.1%、3.7%和2.4%。

九龍區方面，新都城、麗港城、黃埔花園和星河明居的呎租分別為35.8元、29.5元、34.2元和35.4元，按季下跌5.2%、4.0%、3.6%和2.6%。

2022年第一季整體CRI_Mass報116.99點，按季下跌3.2%。當中跌幅集中於新界東，新界東CRI_Mass報131.76點，按季下跌4.7%。新界西CRI_Mass及港島區CRI_Mass分別報140.01點及107.68點點，按季齊跌3.3%。九龍區CRI_Mass報104.38點，按季下跌2.3%。