啟德MONACO MARINE加推112伙　折實售819.5萬起　冀4月推售

會德豐旗下啟德新盤MONACO MARINE，上周四公布首批112伙後，今日（17日）公布第2號價單，加推112伙，會德豐地產常務董事黃光耀指，112伙當中佔六成半單位樓價屬1,200萬元以下，可受惠「財爺Plan」。

折實均價較首張價單高4.6%

新加推112伙，集中1A、1B座，實用面積由326至713平方呎，包括一房至三房戶，價單定價由931.2萬至2,270.7萬元，價單呎價26,814元至31,814元，整批單位的平均呎價29,536元。而扣除12%折扣後，折實售價由819.5萬至1,998.3萬元，折實呎價23,597元至28,050元。

今批的折實平均呎價25,993元，較首批的折實均價24,833元高約4.6%。黃光耀指，是次屬原價加推，僅景觀、樓層、位置等有不同而呎價略有提升。他又指，是次入票人士中約三成為投資者，約七成為用家。並預告假期後會公布首輪銷售安排，冀4月內推售。至於項目的特色戶傾向招標發售。

MONACO MARINE首批連加推，合共已公布224伙的價單，整批折實平均呎價約25,428元。