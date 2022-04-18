二手樓回暖　中原十大屋苑周末錄27宗成交　創11個月新高

中原地產十大屋苑本周末錄得27宗成交，比上周末的20宗回升35%，更創11個月新高，同時較去年復活節周末錄得的25宗成交多2宗，已連續5周企穩逾20宗成交。

至於今年復活節4天長假則錄得53宗交投，交投活躍。周末交投分布平均，遍布港九新界，當中以美孚新邨及嘉湖山莊表現最佳，同樣2日錄得5宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著疫情受控，政府適度放寬社交距離措施，樓市可謂全面復甦，多個一手新盤推出市場，市場反應熱烈，二手交投亦同樣造好。復活節4天假期，十大屋苑均有成交，交投分布平均，買家趁社交距離措施放寬前偷步入市，以免遲買會貴。

港島區方面，中原地産東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得4宗成交，按周增1倍，復活節四天假期則錄8宗交投，成交暢旺。

分行最新促成太古城鄱陽閣低層F 室，實用面積545呎，兩房間隔，向西南，擁雅致裝修，望街景，以市價868萬元獲外區客孩承接，每呎實用造價15,927元。原業主於2018年7月以850萬元購入單位，因女兒升學才決定搬到九龍區沽出該址。

美孚新邨三房1100萬沽出 38年前僅10萬元買入

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨復活節4天假期合共錄得11宗交投，本周六日佔5宗。

成交包括2期百老匯街44號中層C室，實用面積931平方呎，三房一廁間隔，無裝修，望街景，最初叫價1,120萬元，議價後以1,100萬元沽出，折合實用呎價11,815元。原業主早於1984年僅以10萬元購入物業，現沽貨賬面獲利1,090萬元，單位38年升值109倍。

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，復活節長假，區內睇樓氣氛活躍，嘉湖山莊4天假期錄得8宗成交，周六日佔5宗。

新近成交單位為嘉湖山莊樂湖居8座高層B室，實用面積633平方呎，三房套房間隔，成交價680萬元，折合實用呎價10742元。原業主於1999年4月以185萬元買入單位，持貨23年，帳面獲利495萬元，單位升值2.6倍。