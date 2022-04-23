啟德MONACO MARINE首輪推售308伙　傳已沽出近六成單位

會德豐地產啟德MONACO MARINE今日（23日）進行首輪銷售，為第五波疫情下首個開售的全新盤。項目涉及308伙，其中306伙以價單形式出售，餘下兩伙招標，一房單位折實最平796.4萬元起。

為應對疫情，今日首輪銷售特意安排於尖沙咀太子酒店超過300間獨立房間內進行，每組準買家於獨立房間進行買樓程序。此外，今日設有大手客組別A1、A2組、及散客B組。

約上午10時，就現場所見，已有約過百名準買家等候入場，當中不乏年輕、家庭客。截至晚上7點前，據市場消息指，項目暫獲揀選182伙，佔總數近6成，約尚餘124伙待沽。

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會德豐黃光耀︰A組約9成準買家出席

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今日A組別約有9成準買家出席售樓活動，當中約有四組客買入兩伙，其中一組客買入兩個三房間隔單位，總值3,167萬。另外，梗廚的兩房單位，以及向海三房單位亦將近沽清，A組銷售時段已沽80伙，暫套現14億元。他預料首輪銷情理想，有助重啟後市，成為疫後樓盤推售的指標。

由於向海類別單位銷情理想，黃光耀預告短期內會加推同類單位應市，並將有條件提價半成以上。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，準買家的反應熱烈，今日亦有約9成的準買家出席。﹙張浩維攝﹚

美聯：預計可成功沽清

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，預計今日Monaco Marine 的銷情相當理想，項目大機會「一鋪清袋」。今日大手客當中亦不乏投資者，買入單位作長線收租之用。整體樓盤總計6成以上為用家，4成投資者。估計樓盤收租回報率約有3厘。

疫情放緩，市場累積而久的購買力爆發，布少明相信市場有能力消化近日推出的四個新盤項目，認為發展商會採取「求售後求價」的銷售策略。預計今個月一手成交宗數有機會達到1500宗。

中原︰估計逾10組買家有意認購2間

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，今日首輪可順利沽清。他又指，Monaco Marine是疫情緩和後首個推售的新盤，買家出席率達八成，估計市場超過10組買家有意認購2間。

陳永傑續稱，疫情受控，多個大型新盤排隊開售，而且各有捧場客，屬雙贏局面。估計本月全月一手成交量可達1200宗，按月升6倍。

↓↓啟德MONACO MARINE示範單位↓↓

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整批折實平均呎價逾25000元

今日首輪銷售的306個單位，包括66個一房戶、179個兩房戶、61個三房戶，實用面積326至713平方呎，折實售價796.4萬至2,040.6萬元，折實呎價23,177元至28,523元，整批折實平均呎價25,788元，

今日設有大手客組別A1、A2組。當中，A1組買家最多可購6伙，最少買兩伙；A2組買家最多亦可購6伙，最少買一伙，須為兩房連梗廚單位，或三房單位；至於B組散戶最多可買3伙。

MONACO MARINE分四幢低座大廈，以及兩幢高座大廈。高座分為1A座、1B座，樓高35層，佔453伙，其餘4幢低座樓高6至8層。全盤共提供559伙，實用面積324至1,708平方呎，包括一房至四房雙套房間隔。預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約十一個月。