啟德MONACO MARINE首輪推售308伙　逾百準買家等候揀樓

會德豐地產啟德MONACO MARINE今日（23日）進行首輪銷售，為第五波疫情後首個開售的全新盤。項目涉及308伙，其中306伙以價單形式出售，餘下兩伙招標，一房單位折實最平796.4萬元起。

為應對疫情，今日首輪銷售特意安排於尖沙咀太子酒店超過300間獨立房間內進行，每組準買家於獨立房間進行買樓程序。此外，今日設有大手客組別A1、A2組、及散客B組。

就現場所見，有約過百名準買家等候入場，當中不乏年輕、家庭客。

↓↓啟德MONACO MARINE示範單位↓↓

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整批折實平均呎價逾25000元

今日首輪銷售的306個單位，包括66個一房戶、179個兩房戶、61個三房戶，實用面積326至713平方呎，折實售價796.4萬至2,040.6萬元，折實呎價23,177元至28,523元，整批折實平均呎價25,788元，

今日設有大手客組別A1、A2組。當中，A1組買家最多可購6伙，最少買兩伙；A2組買家最多亦可購6伙，最少買一伙，須為兩房連梗廚單位，或三房單位；至於B組散戶最多可買3伙。

MONACO MARINE分四幢低座大廈，以及兩幢高座大廈。高座分為1A座、1B座，樓高35層，佔453伙，其餘4幢低座樓高6至8層。全盤共提供559伙，實用面積324至1,708平方呎，包括一房至四房雙套房間隔。預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期約十一個月。