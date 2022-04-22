屯門大欖限呎住宅地今午截標　暫收3份標書　信置、嘉華競投

首幅設有面積下限280平方呎的官地、屯門青山公路 - 大欖段住宅用地將於今日（22日）中午截標。據了解，該項目暫時已接獲至少3份標書，包括信置（0083）、嘉華國際（0173）分別以獨資形式入標。

地皮為屯門青山公路—大欖段的屯門市地段第561號用地，地盤面積約362,893平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達1,306,417平方呎，預計可以提供2,020伙。

地皮坐落屯門公路與青山公路，附近屋苑有琨崙、漣山、浪濤灣，以及正在興建的OMA by the Sea等。地皮未來落成後，預計大部分單位可享向南開揚海景。

單位下限280呎 估值最低約71億

就上述屯門大欖住宅地，去年底發展局局長黃偉綸公布賣地計劃時曾表示，此幅用地會加入面積下限條款，單位最細面積至少要約280平方呎。相關條款亦顯示在賣地章程之中。綜合市場資訊，上述地皮估值約71.85億至90億元，預計每呎樓面地價約5,500元至6,900元。