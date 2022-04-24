錦上路柏瓏 I 加推82伙　累收5500票　擬下周開賣

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）發展的元朗錦上路站第一期發展項目柏瓏 I 首個周末對外開放展覽廳及示範單位，項目剛加推價單3號，涉82伙，折實入場價由667.12萬元。項目至今推出3張價單，合共388伙。

參考價單3號，包括28伙一房、37伙兩房、17伙三房，價單定價由794.2萬至1,727.1萬元，價單呎價20,911元至23,316元。

扣除最高16%折扣後，折實售價約667.12萬至1,450.76萬元，折實呎價約17,565元至19,586元。

截至今晚上8時，項目累積收逾5,500票，以3張價單共388伙計，超額約13倍。發展商表示，單位輕微提價不到1%，主要反映樓層及景觀等因素。

信和集團副主席黃永光則表示，高興見到市場非常正面的反應，此港鐵沿線項目既享鐵路網絡優勢，亦追求環保低碳綠色生活，引進信和第三代綠化園林設計，度假式會所概念。信置營業部集團聯席董事田兆源則指，柏瓏 I 有機會短期再加推，並於下周開售。

柏瓏 I首批連加推合共涉及306伙，折實平均呎價17,748元，折實入場費由607萬元起。