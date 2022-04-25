東區海濱長廊現變數　鰂魚涌海裕街臨海地皮遭接管推出招標

籌劃逾20年的鰂魚涌海裕街海濱發展計劃（東區海濱長廊）或現變數。去年年初通過原址換地申請、擬建40萬呎商業項目及一條24小時開放天橋的鰂魚涌海裕街地段，該臨海地皮近月遭接管人委託推出招標。截標日期為7月7日中午。

世邦魏理仕表示，獲接管人委任公開招標出售鰂魚涌海裕街內地段第8590號餘段及內地段第8723號餘段。

翻查資料，上述地皮原業主為FINE TOWER ASSOCIATES LIMITED，料由太平協和集團持有，不過地皮在2月初已被接管。另有資料顯示，該地皮近年曾被抵押貸款，涉及大型銀行及私人機構，惟未有顯示貸款金額。

地皮原由太平協和持有

該行指出，行政長官會同行政會議於去年年初，通過當時業主就該地段所作的原址換地申請。擬換地後的地盤面積或可達91,838平方呎，或可提供建築面積約40萬平方呎的零售、餐飲、酒店及辦公室設施。

早前獲批建40萬呎綜合商業建築物

擬換地後地盤位於鰂魚涌海裕街臨海地段，向海部份長度達220米，項目享270度維多利亞港海景。根據已獲批的規劃申請，該地段在擬換地後擬議發展為一幢辦公室大樓、四幢酒店大廈及兩層(地下及地庫)零售商舖平台。

根據已獲批的規劃申請，項目平台層的園景平台計劃配備觀景設施，並將部分向公眾開放，同時辦公室大樓頂部亦將設有露天平台。城規會亦已批准放寬建築物高度限制，以利用建築物高度的變化，為海濱和城市背景創造富有層次感的天際線。

須建290米有蓋天橋 連接海濱地帶和太古坊

另外，上述地皮發展商須興建一條長290米、寬6米、連接海濱地帶和太古坊的無障礙有蓋行人天橋，屆時項目將與太古坊甲級商廈群融為一體，大大提升該項目的交通便利及區位優勢。