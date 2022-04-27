紅磡殘裝銀主盤360萬沽　低市價最少5%　料劏房出租一年五厘回報

有買家於拍賣場上執平貨，斥資360萬元買入紅磡馬頭圍道舊樓一個殘裝銀主盤，成交價較市價低約5至8%。拍賣行估計，上址可為買家帶來一年約5厘的租金回報。

上述單位為紅磡馬頭圍道204號高層A室，屬銀主盤。單位實用面積約556平方呎，開價350萬元，每口叫價10萬元，獲2組客競投，最終以360萬元沽出，呎價約6,475元。

【紅磡馬頭圍道204號高層A室成交】

+ 3

環亞拍賣行董事總經理區蘊聰估計，買家購入單位後將改建為4間劏房收租。他假設，若每間劏房成功以月租約4,000至5,000元出租的話，每月可收租約1.5萬至2萬元。一年亦有約5厘的租金回報。

租金回報料約五厘

他續指，雖然單位相片所見，室內殘舊，並以望樓景為主，但假若買家改建為劏房收租的話，基本上亦會重新裝修，所以並不影響其價值。

此外，區蘊聰又指該單位所在大廈於1960年入伙，樓齡62年，不排除買家買入上址搏收購。他解釋，近年深水埗區、土瓜灣、紅磡區的收購動作較多，所以買家今次選擇在以上地方落戶，亦屬正常做法。就算上址未能成功被收購，但日後作為一個有回報的投資項目賣出，亦屬可行。