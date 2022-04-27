紅磡殘裝銀主盤360萬沽　低市價逾5%　一個做法回報可達5厘

有買家於拍賣場上「執平貨」，斥資360萬元買入紅磡馬頭圍道舊樓一個殘裝銀主盤，成交價較市價低約5%至8%。拍賣行估計，上址可為買家帶來一年約5厘的租金回報。

上述單位為紅磡馬頭圍道204號高層A室，屬銀主盤。單位實用面積約556平方呎，開價350萬元，每口叫價10萬元，兩客競投，最終以360萬元成交，呎價約6,475元。

【紅磡馬頭圍道204號高層A室成交】

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環亞拍賣行董事總經理區蘊聰估計，買家購入單位後將改建為4間劏房收租。他假設，若每間劏房成功以月租約4,000元至5,000元出租，每月可收租約1.5萬至2萬元，一年亦有約5厘至6厘的租金回報。

租金回報料約五厘

從單位相片所見，屋內殘舊，裝修欠奉，外望樓景為主，但區蘊聰指，假若買家將上址改建為劏房收租，基本上會重新裝修，並不影響其價值。

上述紅磡馬頭圍道204號舊樓，旁邊即為半新盤傲形。區蘊聰又指，單位所在大廈於1960年入伙，樓齡六十二年，不排除買家買入上址搏收購。他解釋，近年深水埗區、土瓜灣、紅磡區等收購動作多，即使上址未能成功被收購，日後作為一個回報投資項目賣出亦屬可行。