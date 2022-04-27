差估署3月樓價指數按月跌0.7%　連跌三個月　創一年低位

首季私樓樓價續下跌，差估署公布，3月份私人住宅樓價指數報381.3點，按月下跌2.7點或0.7%，並已連跌三個月。另較去年同期按年回落2.13%。此外，去年1月樓價指數為381.9點，即今年3月樓價已回落至去年初水平。

按戶型劃分，大單位的跌幅較多，如D類單位（面積1,076至1,721平方呎）按月跌2.27%，報310.4點；而面積最大的E類單位（面積1,722平方呎或以上）報296.4點，按月跌幅1.46%，惟E類單位成交宗數少於20宗。

D類、E類大單位跌幅較急

中小型單位方面，最細的A類單位（面積431平方呎或以下）報420.3點，按月回落0.99%，而C類單位（面積753至1,075平方呎）按月則挫0.85%，報337點。至於B類單位（面積431至752平方呎）跌幅最少，按月輕微回落0.38%。報370點。

至於上月租金指數亦下跌，3月報178.8點，按月跌0.56%，連續6個月下挫，不過按年計仍錄得升幅2.05%。

五類戶型的租金水平全面下跌，A類、B類及C類單位的3月租金指數報195.1點、177.6點及156.9點，按月回落0.31%、0.67%及0.7%；至於D類及E類大單位，上月租金指數報149.9點及140.3點，分別按月減少0.99%及0.43%。