錦上路柏瓏 I 暫收逾1.1萬票　夥中銀提供綠色按揭計劃

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）發展的元朗錦上路站第一期發展項目柏瓏 I ，已敲定於本周五（29日）展開首輪銷售，盡推388伙，明天（28日）截票。

信置聯席董事田兆源表示，項目暫收逾1.1萬票，暫超額認購逾27.3倍。並預告首輪開售當日或即日加推單位。另外，發展商又夥拍中銀香港（2388）為買家提供綠色按揭計劃，買家最多可獲6,880元額外現金回贈，以及2.8萬元的理財獎賞。

柏瓏 I 至今已推出3張價單，合共388伙，全數安排於周五推售，當中包括111伙一房，216伙二房，及61伙三房，扣除最高16%優惠後，折實售價607.9萬至1,450.7萬元。銷售當日將分為兩組，A組大手買家最多可購買三伙，當中最少須購買一伙三房單位。

位於錦河路29號的柏瓏 I，由第2、3、5、6座合共4幢住宅大廈組成，其中2、3座相連，另5、6座相連。全盤提供715個住宅單位，實用面積介乎339至769平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房及兩房，佔全盤單位約84%。預計關鍵日期為2024年10月。