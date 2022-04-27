按證公司5月上調定息按揭息率　經絡：料對市場影響不大

香港按揭證券公司再次上調定息按揭利率，10年﹑15年及20年期定息按揭利率均上調0.25厘，利率分別升至2.45厘﹑2.6厘及2.75厘，適用於5月1日至5月31日的定息按揭申請。

每月供款多600餘元

假設以500萬貸款額，年期為30年為例，若以最新5月定按計劃的利率計算，10年期、15年期及20年期的每月供款分別為19,626元、20,017元及20,412元，較4月份的定按計劃，每月供款分別增加641元（3.4%）、649元（3.4%）及656元（3.3%）。

此外，對比現時Ｈ按計劃（H+1.3%），並以今日一個月HIBOR為0.21厘計算，5月份的10年、15年及20年定按計劃的每月供款，分別增加2,346元（13.6%）、2,737元（15.8%）及3,132元（18.1%）。

經絡曹德明指，是次按證公司上調定按計劃的年利率，相信是因應美國已啟動加息週期，而作出相應調整。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次按證公司上調定按計劃的年利率，相信是因應美國已啟動加息週期，在資金成本壓力增加的情況下，而作出相應調整。

他指，3月份平均12個月銀行同業拆息（HIBOR）按月抽升47點子至1.4厘，創21個月新高，市場預期美國聯儲局下月議息會議有機會再加息半厘，若加息持續，屆時香港資金有機會外流，從而令香港拆息繼續上升，因此按證公司於5月份適當調整定按計劃的年利率。參考美國定息按揭利率亦因應市場而每週而作出調整，近日美國30年按揭貸款利率更升至創5.2厘創12年新高，按證公司是次上調定按計劃的年利率屬正常舉動。

據金管局住宅按揭統計調查，2月份定按計劃選用比例為0.1%，H按計劃選用比例為97.3%，顯示定按計劃仍非市場主流，曹德明料，是次按證公司上調定按計劃的年利率，對市場並未有太大影響。

雖然定按計劃上調年利率，短期吸引力會有所減少，但定按計劃可鎖定指定年期的息率，置業人士可減低利率波動的風險，而且計劃毋須借款人符合加息壓力測試，只需要達到供款與入息比率不超過50%的要求，入市門檻相對降低，因此仍適合部分人士所選用。