今年新盤票王　柏瓏 I 首輪賣388伙　大手客開始揀樓｜持續更新

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作的港鐵錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I，今日（29日）早上9時進行首輪銷售，以價單形式推售388伙，一房單位折實最平售607.9萬元起。項目累計收票近1.35萬票，暫成今年票王。

【10：30】大手時段50多組準買家到場揀樓

據現場消息指，今早近10時半，A1組大手時段約有50多組準買家到場，暫有約14個單位獲揀選，當中有3組買家購入兩伙。

發展商今日安排項目於尖沙咀帝國中心進行銷售，首輪銷售的388伙單位，當中包括111伙一房，216伙二房，及61伙三房，扣除最高16%優惠後，折實售價607.9萬至1,450.7萬元。折實呎價16,008元至19,568元。

今日亦分為A、B兩組，A組大手買家最多可購買三伙，當中最少須購買一伙三房單位。而B組客亦最多可購買兩伙。

【柏瓏 I 三房示範單位】

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柏瓏 I 主打一房及兩房

位於錦河路29號的柏瓏 I，由第2、3、5、6座合共4幢住宅大廈組成，其中2、3座相連，另5、6座相連。全盤提供715個住宅單位，實用面積介乎339至769平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房及兩房，佔全盤單位約84%。預計關鍵日期為2024年10月。

據資料顯示，柏瓏 I 過去一周累收近1.35萬票，暫成今年票王 ，超購逾33倍。