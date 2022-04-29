錦上路站柏瓏 I 首輪賣388伙　大手客斥2400萬買兩伙｜持續更新

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作的港鐵錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I，今日（29日）早上9時進行首輪銷售，以價單形式推售388伙，一房單位折實最平售607.9萬元起。項目累計收票近1.35萬票，暫成今年票王。

【11：30】B組買家正排隊等候登記

現場所見，B組買家正排隊等候登記，目測準買家連代理約有150人。龍頭有室外開始，準買家分兩邊排隊，第一條隊靠近帝國中心，另一邊則靠近麼地道花園。

【11：２0】布少明：項目吸引90後、00後年輕客買家

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示預期，該行有3組客人購買兩伙，其中一組斥近2,100萬元買入兩房及三房單位各一，以作收租投資之用。他又指，項目吸引90後、00後的年輕客買家。布少明預期，發展商短期會採取「求售後求價」的銷售策略。

【11：10】市場指大手時段沽出69伙

截至11時許，柏瓏 I A組大手時段已結束，共有69個單位已被揀選。

【10：48】大手客斥2400萬買兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司客戶出席率達八成，當中約七成為用家，約三成為投資者，元朗、屯門等主區客佔一半，亦有部份九龍及港島客。他指，A組時段，該行約有10至20組大手客，其中一組斥資約2,400萬購入兩伙，包括一間三房連儲物房及一間兩房連儲物房單位，屬家庭客自用。

他認為，剛需龐大，銀紙貶值等因素，市場買樓投資保值及自用需求大。柏瓏 I 開價克制，較市場約有一成折讓，吸引用家及投資客，料亦搶去部份居屋客。

【10：30】大手時段50多組準買家到場揀樓

據現場消息指，今早近10時半，A1組大手時段約有50多組準買家到場，暫有約14個單位獲揀選，當中有3組買家購入兩伙。

發展商今日安排項目於尖沙咀帝國中心進行銷售，首輪銷售的388伙單位，當中包括111伙一房，216伙二房，及61伙三房，扣除最高16%優惠後，折實售價607.9萬至1,450.7萬元。折實呎價16,008元至19,568元。

今日亦分為A、B兩組，A組大手買家最多可購買三伙，當中最少須購買一伙三房單位。而B組客亦最多可購買兩伙。

【柏瓏 I 三房示範單位】

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柏瓏 I 主打一房及兩房

位於錦河路29號的柏瓏 I，由第2、3、5、6座合共4幢住宅大廈組成，其中2、3座相連，另5、6座相連。全盤提供715個住宅單位，實用面積介乎339至769平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打一房及兩房，佔全盤單位約84%。預計關鍵日期為2024年10月。

據資料顯示，柏瓏 I 過去一周累收近1.35萬票，暫成今年票王 ，超購逾33倍。