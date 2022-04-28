新地屯門兆康新盤命名NOVO LAND　寓意創新、年輕

新地（0016）旗下屯門兆康第54區項目，今（28日）命名為NOVO LAND，其中項目1A期涉及824伙，最快今年6月後推售，關鍵日期為2023年6月28日。

新地副董事總經理雷霆今日表示，NOVO LAND屬屯門最大型私人住宅發展項目，合共6期，提供4,585伙，提供開放式至四房戶型，另提供4.9萬平方呎零售樓面，以及約40萬平方呎會所及公共花園。

NOVO LAND第1A期提供824個單位，主打一至兩房間隔，亦有少量大單位。雷霆指，隨疫情緩和，集團將重啟推盤，並預告今年第二、三季度將有4至5個新盤項目推出。

屯門地流標 反映政府不賤賣土地

就日前屯門限呎官地流標，雷霆表示，單位限呎並非流標的主因，他認為限呎單位可以改善大眾的住屋環境，是次發展商投標不到價，反映政府不會賤賣土地。

新地代理總經理陳漢麟指，項目取名NOVO LAND，NOVO源於拉丁語，意思是創新、年輕，LAND指國度、領地，象徵項目發展宏圖，他預計項目可以吸引年輕及家庭入市。

NOVO LAND位於欣寶路8號，陳漢麟指，項目周邊設有6條巴士線穿梭港九新界。