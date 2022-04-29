行山飲茶勝地｜荃灣川龍地申建渡假酒店　房間數目大增四成

遠展（0035）創辦人邱德根家族等持有的荃灣川龍地皮，再次向城規會遞交酒店發展申請，擬略為放寬地積比率及建築物高度限制，以興建一幢酒店大樓及13幢渡假別墅，共197間客房。酒店房間數目較舊方案增加四成。

據城規會資料，上述地點為荃灣川龍荃灣市地段389號（部分）和毗連政府土地，屬康樂地帶。地皮位於大帽山山腰、川龍旁邊，是多條通往大帽山和大欖郊野公園行山徑的起點和終點，附近有「行山飲茶勝地」彩龍茶樓、端記茶樓，以及家樂徑等。

地皮鄰近行山早茶荼樓集中地

地盤面積約149,084平方呎，當中政府土地涉及5,866平方呎，計劃以地積比率約0.6倍發展，落成後總樓面約85,931平方呎，並提供23個車位。申請人指，擬議方案地積比率限制由0.4倍提升至0.6倍，高度限制由三層（不包括一層地庫樓層）至五層（不包括一層地庫樓層）。

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三年半前方案僅涉141間酒店房

申請人又指，擬議發展方案配合政策方向，以鞏固香港作為「一程多站」國際城市旅遊樞紐的地位，同時能為市民帶來獨特的旅遊體驗，指出川龍及下花山「有良好潛力用作本地生態旅遊發展」的意向。

翻查資料，上述地皮由遠展創辦人邱德根家族等持有，在2018年9月已向城規會遞交酒店發展申請，當時擬建13幢家庭度假屋及2幢酒店大樓，提供約141個房間。反映上述最新方案較三年半前的舊方案，酒店房間數目增加約56間或40%。