啟德THE HENLEY II加推31伙　均價2.56萬　下周二首輪發售92伙

上周已公布首張價單的恒地（0012）啟德THE HENLEY II，項目今日（29日）加推全新一張2號價單，提供31伙標準分層戶，折實平均呎價為25,613元，較1號價單的24,333元，高出約5%。恒地營業（一）部總經理林達民表示，該盤將於下周二（5月3日）展開首輪銷售，提供首兩張價單全數92伙。

新加推的31伙，實用面積379至545平方呎，價單售價由979.8萬至1,612.1萬元，價單呎價由25,852至28,037元，扣除優惠後，折實售價930.81萬至1,531.49萬元，折實呎價24,560至26,635元。

首兩張價單折實均價24757元

而合計首兩張價單資料，合共提供92伙標準分層戶，折實平均呎價24,757元。折實價873.81萬至1,531.49萬元，折實呎價22,960至26,635元。入場單位依然為1座1樓G室，實用面積380平方呎，為一房連衣帽間隔，折實售價873.81萬元，折實呎價22,995元。

暫收296票 超額認購2.2倍

林達民表示，下周三首輪銷售將設有大手買家時段，A組買家可選購至少2伙，但不多於4伙。截至今日1時半，該盤暫收296票，超額認購約2.2倍。此外，該盤也將會同時以招標形式推出6伙，全部均為向海的A室。