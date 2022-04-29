CCL報181.06點按周升0.95%　中原：八大指數齊升屬38周以來首見

中原城市領先指數CCL最新報181.06點，按周升0.95%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，樓價反覆向上，本周CCL八大指數齊升，是自2021年8月（38周）以來首見。預料短期再進一步上試182點，走勢繼續窄幅遞升。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.89點，按周升1.17%，連升2周共1.30%。CCL（中小型單位）報180.90點，按周升1.07%，連升2周共1.08%。CCL（大型單位）報181.92點，按周升0.33%。

新界西CCL_Mass報170.74點 四周累升3.02%

至於按地區劃分，新界西CCL_Mass升勢顯著，四周累升3.02%，報170.74點，按周升1.91%，升幅7周以來最大；新界東CCL_Mass報193.69點，按周升0.90%，升幅18周以來最大，惟四周計累跌0.59%。

九龍及港島方面，九龍CCL_Mass四周累升2.91%，報177.52點，按周升0.95%，連升2周共4.18%。港島CCL_Mass四周累升2.04%，報183.78點，按周升0.95%。