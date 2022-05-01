大角咀利奧坊．壹隅今首輪賣138伙　大手客擬斥1300萬購兩伙

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅今日（1日）進行首輪銷售，以價單形式推售138伙，最平一伙開放式單位折實售約499.5萬起。項目累積收票約900張，超額5.5倍，今早首批準買家開始到場排隊輪候揀樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，料利奧坊·壹隅今日可售出七成單位。客源九龍區佔七成，港島區客佔兩成。預計項目入伙後呎租可達50元至55元，料回報近三厘，今日出席投資者達三成，該行錄得一組客戶擬斥資1,300至1,400萬元購兩伙。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，該行今日出席客人主要來自九龍區，佔約六成，至於港島及新界區則佔約四成。至於投資客比例約五成，屬近期投資者比例較高的樓盤。

發展商今日安排項目於尖沙咀美麗華廣場進行銷售，首輪銷售的138伙，包括17伙兩房單位、5伙一房連儲物室、108伙一房單位及8伙開放式，實用面積由208至382平方呎，價單訂價由531.4萬至 998.2萬元，價單呎價由23,524元至27,168元，折實售價499.5萬至938.3萬元，折實呎價22,113元至25,538元。

【利奧坊．壹隅示範單位】

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利奧坊．壹隅提供614伙，標準戶設開放式至三房戶型，實用面積由206至447平方呎。另設34伙特色戶，包含開放式至三房戶，實用面積為184至800平方呎，連約50至380平方呎平台、及或173至490平方呎天台。預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期約兩年。