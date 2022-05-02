近日屢錄減租成交　啟德一號叫租減3500元　天寰3房減14%租出

租務市場保持活躍，近日屢錄減租個案，不少減幅逾一成。

天寰3房單位放租 降價4000元

美聯物業東九龍啟德一號分行首席高級營業經理黃家樂表示，啟德區新盤連環登場，加上區內發展配套漸成熟，吸引外區客經該行承租天寰3房戶，月租2.4萬元。

上述單位為天寰3座高層A室，實用面積640方呎，屬3房1套間隔，由於區內交通越趨方便，加上啟德區新盤連環登場，引起不少外區客注意，據悉，上址放盤1星期，原叫租2.8萬，調減4,000元或14%，以2.4萬元租出，折合實用呎租37.5元。

據了解，業主於2017年9月斥資1,552.29萬元購入，按現水平租金計，回報率約1.86厘。

啟德天寰3房單位放租，降價4,000元，以2.4萬元租出。﹙資料圖片﹚

啟德一號中層望獅子山2房單位 新租客獲減租約16%

香港置業東中九龍凱匯分行市務經理(銷售)袁世昌表示，二手市場氣氛正面，帶動租務市況。該行日前促成一宗啟德一號租務成交，新租客斥1.85萬元承租2房戶，實用呎租約32.9元。

上述租出單位為啟德一號5座中層F室，實用面積約563平方呎，屬2房間隔，座向西北望車站廣場及獅子山景。袁世昌指，業主以約2.2萬元放租約3個月後吸引外區客洽詢，雙方經議價減價3,500元或減幅近16%租出，實用呎租約32.9元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位享開揚景觀，而且客飯廳分明，故睇樓1次即火速決定承租。

資料顯示，業主於2017年11月以約1,199萬元購入上述單位。

大角咀海桃灣低層2房戶 ，近日以月租約1.8萬元租出。（資料圖片）

海桃灣低層2房戶 單位望少海景月租約1.8萬

香港置業奧運站分行市務經理（銷售）許鷹傑表示，疫情及外圍市況不穩，部份買家持觀望態度，租務市場保持活躍。該行剛促成大角咀海桃灣一宗租賃成交，外區客以約1.8萬元承租一個2房戶，實用呎租約37.1元，屬市價成交。

他指，上述租出單位為海桃灣3座低層F室，實用面積約485平方呎，建築面積約662平方呎，屬2房間隔，望少海景。許鷹傑指，單位以約1.98萬元放租約3個月後接獲外區客洽詢，經雙方議價後減價1,800元，以1.8萬元成交，折合實用呎租約37.1元，建築呎租約27.2元。據悉，新租客為惰侶，心儀單位價格相宜，故睇樓2次後決定承租上述單位。

資料顯示，業主於2019年5月以約960萬元購入上述單位。