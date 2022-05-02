近日屢錄減租成交　啟德一號減租3500元　天寰3房減14%租出

東鐵綫過海段本月15日通車，消息雖然利好東鐵、以至屯馬線樓價，惟個別鐵路站屋苑，因租盤供應過多，租金仍然受壓，如啟德屋苑近日屢錄減租個案，不少減幅逾一成。

天寰三房單位降價4000元 回報不足2厘

美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，啟德區新盤連環登場，有外區客承租天寰三房戶，月租2.4萬元。單位為天寰3座高層A室，實用面積640平方呎，三房一套間隔。由於區內交通愈來愈方便，加上有新盤連環登場，引起不少外區客注意，據悉，上址放盤約一星期，原叫租2.8萬元，最後下調4,000元或14%，至以2.4萬元租出，呎租37.5元。

據了解，業主於2017年9月斥資1,552.29萬元購入，按現水平租金計，回報僅約1.86厘。

啟德天寰三房單位，降價4,000元至以2.4萬元租出。﹙資料圖片﹚

啟德一號獅子山景兩房 減租約16%

一街之隔的啟德一號亦錄租務成交，香港置業市務經理（銷售）袁世昌表示，有租客斥1.85萬元承租啟德一號兩房戶，實用呎租約32.9元。單位為啟德一號5座中層F室，實用面積約563平方呎，兩房間隔，座向西北、望車站廣場及獅子山景。

袁世昌指，業主以約2.2萬元放租約三個月，終吸引外區客洽詢，雙方經議價減價3,500元或減幅近16%，至1.85萬元租出，呎租約32.9元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位望開揚景觀，睇樓一次即決定承租。

資料顯示，業主於2017年11月以約1,199萬元購入上述單位，回報僅約1.85厘。

大角咀海桃灣低層2房戶 ，近日以月租約1.8萬元租出。（資料圖片）

海桃灣低層兩房戶 月租約1.8萬

大角咀亦錄租賃個案，香港置業奧運站分行市務經理（銷售）許鷹傑表示，疫情及外圍市況不穩，部份買家持觀望態度，轉投租務市場，大角咀海桃灣兩房戶，獲外區客以約1.8萬元承租，呎租約37.1元屬市價。

他指，海桃灣3座低層F室，實用面積約485平方呎，兩房間隔，望少海景，原以約1.98萬元放租，約三個月後獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,800元，至以1.8萬元租出，呎租約37.1元。

據悉，新租客為情侶，心儀單位租金相宜，睇樓兩次後決定承租。資料顯示，業主於2019年5月以約960萬元購入上述單位，回報約2.2厘。