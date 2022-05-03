啟德THE HENLEY II 今首輪開售　先招標沽4伙　呎價最高逼近3.9萬

恒地（0012）啟德THE HENLEY II 今日（3日） 進行首輪銷售，涉及98伙，包括92伙以價單形式發售，一房戶折實最平873.81萬元起，餘下6伙則以招標推售。

招標售出4伙 成交價一律逾3000萬

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，招標的6伙特色戶中，已成功售出4伙，4伙同為1座A室，屬海景三房套連衣帽間及工作間，實用面積同為888平方呎，成交價約3,019.2萬至3,449.97萬元，呎價34,000元至38,851元。

林達民認為，同類型單位日後定價亦有大幅提升空間，據悉，1座A室為THE HENLEY系列中最接近啟德體育園，以及享有維港開揚景觀，整個項目只有32伙。

1座A室為THE HENLEY系列中最接近啟德體育園，以及望維港開揚景觀，整個項目只有32伙。

首兩張價單折實均價24757元 累收440票

發展商今日以價單形式推售92伙標準分層戶，折實平均呎價24,757元，折實售價由873.81萬至1,531.49萬元，折實呎價22,960元至26,635元。入場單位依然為1座1樓G室，實用面積380平方呎，為一房連衣帽間隔，折實售價873.81萬元，折實呎價22,995元。

截至昨晚8時半，THE HENLEY II 共收440票，超額認購約3.7倍。

THE HENLEY II位於沐泰街7號，設一座住宅大樓，樓高35層，提供301伙，實用面積由379至1,365平方呎，包含一房至三房戶型。項目預計關鍵日期原定為2022年4月30日，不過早前已更改為2022年6月30日，樓花期僅兩個月。

【THE HENLEY II 交樓標準示範單位】