錦上路站柏瓏 I 今次輪賣327伙　截至中午沽約200伙｜ 持續更新

信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）合作的錦上路站第一期發展項目第1A期柏瓏 I，上周進行首輪銷售388伙即日沽清。 發展商今日（4日）展開次輪開售，涉327伙，一房折實最平售645萬元起。次輪銷售最終接獲7,393票，超額近22倍。今早9時半左右，售樓處現場外，出現逾百名排除等候登記的準買家及代理人龍。

【12：00】信置田兆源：已沽出約200伙

信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，今日準買家出席率高，截至中午12時許，已沽出約200伙，反映大眾對項目，以及香港經濟前景有信心。

【11：30】截至11時半暫沽105伙

截至早上11時半前，據市場消息指，項目暫沽105伙，佔可供銷售單位32%，尚餘222伙待沽．

【錦上路站柏瓏 I 次輪開售場面】

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【10：30】有大手客擬2300萬購兩間

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示預期，預計今日柏瓏 l 次輪銷售大機會沽清。今日該行有三組客擬購入兩伙，其中一組客睇好項目有長遠發展，故擬斥近2,300萬買入兩房及三房單位各一，考慮分別作投資及自住用。布少明表又預計，項目入場門檻低、定價合理。吸引90後、00後的年輕客買家。樓盤總計七成以上為用家，三成投資者。

中原地產高級資深營業董事方啟明，中原錄得兩組客戶有意購入兩伙，均屬家庭客，各打算斥資約2,800萬購入兩伙三房連儲物房大單位，「樓上樓下」方便照應。

右起為：信置營業部集團聯席董事田兆源、中國海外地產董事總經理游偉光、 嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明、信置集團聯席董事楊文、 中國海外地產營銷總監李承聰

【10：00】開售首一個多小時暫沽40伙

截至早上10時許，據市場消息指，Ａ組暫沽40伙，尚餘287伙待沽。

【9：45】逾百名準買家及代理等入場

就記者現場所見，逾百名B組準買家及代理排隊，等候入場登記及揀樓。人龍由尖沙咀中心內一直沿麼地道花園伸延至海景嘉福酒店停車場入口。

今次輪327伙之中，逾半數屬兩房單位，103伙一房，其餘51伙為三房，折實售價由645萬至1,419.5萬元，折實呎價由17,218元至20,915元。

柏瓏 I 位於錦河路29號的柏瓏 I，共4幢住宅大廈組成，全盤提供715伙，實用面積介乎339至769平方呎，戶型涵蓋一房至三房，其中一房及兩房佔全盤單位約84%。預計關鍵日期為2024年10月。柏瓏 II 日前亦已獲批預售樓花。