九龍塘新盤奇招促銷　代理開單收佣兼收地　皓日新增建期優惠

多個全新盤開賣，吸去市場焦點，餘貨項目需以新優惠吸客。其中，永義集團（1218）旗下九龍塘雋睿，據知推出全港首個「買樓送地」獎賞，代理如在5月內促成雋睿的單位買賣，除基本佣金外，可獲贈虛擬土地，加入元宇宙世界。

雋睿位於延文禮士道16至18號，提供60個單位，2020年已入伙，至今累售出35伙，即尚餘25伙待沽。發展商早前推出推出16伙，於5月1日起招標，至11月30日截標。

該16個單位分布在1座地下至8樓的A、B室，以及2座地下、8樓A、B室，實用面積899至1,525平方呎，包含三至四房間隔。

皓日新增建期付款優惠

另外，恒隆地產（0101）牛頭角皓日，昨日修改價單，新增靈活建築期付款計劃，計劃適用於全部兩房梗廚單位及三房單位買家。

據資料，買家於簽署臨約時支付5%臨時訂金，期後120天內、180天內及360天內分別繳付1%、1%及3%加付訂金，餘款則在發出收樓通知日期後的14天內支付。

薈藍周六賣34伙特色戶

至於宏安地產（1243）青衣薈藍公布8號價單，提供34伙特色戶，包括15個連平台戶及19個連天台戶，定於本周六（7日）以先到先得形式發售。今批入場單位為2樓A06室，實用面積181平方呎，連65平方呎平台，扣除最高15%優惠後，折實售價約536.8萬元。

宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍4月售出24伙，套現1.43億元。此外，發展商亦公布車位價單，推出15個私家車位及4個電單車車位，入場費分別180萬元起及25萬元起。