新地潭尾方艙醫院地　申建36幢住宅近萬伙　首期最快2026年落成

大型發展商著手部署發展北環線周邊土地儲備。新地（0016）借予政府用作潭尾方艙醫院的元朗潭尾地皮，向城規會申請作綜合發展項目，擬興建多達36幢分層住宅，提供多達9,940伙，料為新地近年伙數最多的住宅發展項目。

上述項目位於未來港鐵北環線凹頭站與牛潭尾站中間，距離凹頭站較近，步程約10分鐘，地盤面積達約211萬平方呎，其中用作住宅發展的部分佔175萬平方呎，預留作小學的位置佔約6.67萬平方呎，而29.55萬平方呎則將會用作醬油廠。目前地盤部分位置正用作方艙醫院。

可容納2.58萬人 最快2026年落成

項目預計以地積比率約2.2倍至2.5倍發展，落成後住宅樓面多達400萬平方呎，涉及36幢樓高10至29層的分層住宅大廈，提供9,940伙，粗略估計平均每伙面積約400平方呎，預計整個項目可容納25,850人。發展商料項目將分期發展，若所有申請程序順利通過，並完成補地價程序，第一期最快可於2026年或2027年落成。

至於非住宅部分，佔約15萬平方呎，預計包括零售樓面約7.3萬平方呎，並提供一系列社區設施如長者鄰舍中心、安老院（100床位）、長者日間護理中心（80床位）、幼兒中心（100床位）。項目同時將預留土地發展小學。

達成換地協議 地盤內醬油廠將南面重置

新地地產策劃及發展部、規劃總監黃舜浣表示，上述大型住宅項目發展，將涉及三幅土地，其中兩幅由集團持有，而兩幅地皮中間的位置為擁有90年歷史的冠珍醬園。集團所持有的兩幅土地本身已是熟地，其中一幅現時用作方艙醫院的北面土地，已獲城規會批准發展為大型特賣場，而另一幅南面地皮則獲批建酒店發展，惟現時主要為大型露天貨倉棕地。

黃舜浣又指，由於醬油廠的位置位於集團兩幅地皮之間，不利土地發展，故早前已經與冠珍醬園商討合作發展項目，不過對方希望保留品牌繼續營運。經過多年努力，終與醬油廠達成換地協議，完成土地規劃調整（land readjustment），未來醬油廠將搬遷至地盤南面位置，而北面兩幅土地將會由集團獨資發展作大型住宅項目。

未來重置在地盤南面的醬油廠，建築費用將由新地負責，預計將提供創新科技技術和設立智能生產線的環保廠房。

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數年前開始規劃 短期不會動工

被問及是否因地皮需要發展而借予政府作抗疫設施，新地地產策劃及發展部、策劃總監劉志遠表示，項目規劃是基於已知的北環線計劃而開始，數年前已開始進行。其中，環評部分更已耗時一至兩年，由於項目屬長遠發展，短期不會動工，遂向政府借出土地。

上述大型住宅發展項目所在位置為濕地緩衝區，西面為濕地保育區、而東面則為北環線鐵路沿線及沙埔公營房屋發展項目，預計可以地積比率6.5倍、興建40層高的公營房屋。由於項目位於兩者的中間，因此，將採用由西至東的階梯式佈局，預計東面住宅大廈會較高，西面建築物會較矮，以配合周邊環境。

項目設濕地創造區 提升生態多樣性

此外，為配合環境保育，劉志遠指，項目地盤內北面及西北面、面向錦田河及鄰近荒廢池塘的地方，將會興建一個約2.8公頃、即佔地約30萬平方呎的濕地。該濕地創造區（Ｗetland Creation Area）能提升生態多樣性，提供自然棲息地如淡水沼澤、蘆葦叢及池塘，適合候鳥遷徙，認為設立濕地創造區，符合濕地緩衝區的規劃意向。

黃舜浣表示，集團過去在平衡保育和發展上有豐富經驗，如在生態價值非常高的香港濕地公園旁邊，興建住宅Wetland Seasons Park和Wetland Seasons Bay，旗下元朗PARK YOHO更是全港首個結合濕地保育及住宅發展的項目，設有50萬平方呎、由修復荒廢農地而成的鹹淡水濕地「候花園」。