何文田瀚名公布首張價單　涉30伙　一房入場費738萬起

嘉里（0683）旗下何文田喇沙利道瀚名，過去一直以招標出售單位，今（5日）公布首張價單，提供30伙一房戶，入場費約738萬元起。發展商今日開放現樓示範單位予傳媒參觀，料最快下周開售。

已招標沽11伙 成交價最貴8300萬

據價單資料，該30伙價單單位，實用面積由319至409平方呎，全屬一房戶，價單售價由820.5萬至1,037萬元，價單呎價由23,323元至28,401元。扣除10%優惠後，折實售價738.39萬至933.23萬元，折實呎價由20,989元至25,559元。整批折實均價23,300元。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗（左）及嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪。

瀚名位於喇沙利道10號，提供73個單位，實用面積298至1,990平方呎，戶型由一房至四房間隔。項目在2021年2月份公布樓書後，一直以招標形式推售單位，至今沽出11個大單位，成交價3,500萬至8,300萬元。

同區二手呎價由2.1萬至3.1萬

參考區內二手屋苑最新平均成交呎價，如ONE HOMANTIN約21,400元，皓畋約22,084元、傲名約26,258元、天鑄約31,509元。

至於一手方面，去年6月推出的VAU Residence，首批50伙折實平均呎價24,519元；而128 WATERLOO於2020年9月推出首批50伙，折實平均呎價27,676元。瀚名今批單位折實均價23,300元，料為近年同區新盤中最低。