佛誕長假期一手成交回落　三日錄24宗　恒地系新盤佔一半

美國聯儲局公布加息半厘的首個周末，一手市場未有大型新盤推售，成交量回落，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（7日、8日）兩日一手暫錄得約21宗成交，按周減少約67%。總計整個佛誕三日假期，一手市場錄得共約24宗交易。

恒地系新盤假期共沽12伙

其中，恒地（0012）系內銷售的7個新盤，佛誕長假期共售出12伙，合共套現逾8,700萬元。包括大角咀利奧坊‧曦岸、北角維峯‧浚滙及西營盤藝里坊‧2號，各售出一伙，而大角咀利奧坊‧壹隅售出兩伙，鰂魚涌THE HOLBORN售出3伙，涉逾7,500萬元。

另外，恒地與市建局合作的長沙灣映築，周六連沽兩伙，成交價由781.53至906.6萬元。同系啟德THE HENLEY III 亦賣出兩伙，涉資共約1,259.4萬元。

至於，會德豐地產啟德MONACO MARINE亦沽出一伙，為1B座16樓G室，實用面積462平方呎，成交價1,139.1萬元，呎價24,656元。

宏安地產（1243）青衣薈藍亦錄4宗成交，成交價654.8萬至693.2萬元，面積256至257平方呎，全屬一房間隔單位，套現近2,679萬元。

ST. GEORGE'S MANSIONS 四房1.05億沽

最大額則為信置（0083）與中電集團合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，沽出一伙四房戶，為1座10樓A室，實用面積2,140平方呎，成交價1.05億元，呎價49,065元，為今年九龍區分層住宅成交價新高。