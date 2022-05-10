瓏碧示位首曝光　露台冷氣機架變身戶外用餐區　鋅盤竟設隱藏砧板

由內房碧桂園（2007）牽頭發展的瓏碧，位於九龍城賈炳達道138號，將快明日（11日）開價，發展商今日首度開放兩個無改動的交樓標準示範單位予傳媒參觀。

設於黃大仙現崇山商場內的交樓標準示範單位，參照8樓H室及G室搭建，H室屬一房間隔，實用面積281平方呎，單位客飯廳呈長形，外連面積38平方呎的三合一露台，廚房屬開放式設計，浴室屬「黑廁」。

另一交樓標準單位則參照8樓G室搭建，兩房間隔，實用面積414平方呎，客飯廳同樣呈長形兼外連三合一露台，浴室有窗，主人房設大型曲尺窗以增加採光。

【兩伙交樓標準示範單位】

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單位樓高3.45米，方便業主可「向高空發展」。值得留意的是，瓏碧採用了兩項設計專利，包括廚房設有鋅盤隱藏式砧板，即原放置在鋅盤上的雲石板，既可當工作枱面，反轉底部即為砧板，用家可自由轉換廚房枱面及砧板，旨在節省空間。

此外，單位的戶外空間屬工作平台合併露台，故面積有近40平方呎，其中一邊設有三合一冷氣機架，拉開後可作為用餐區，住戶亦可將之作晾衫架使用。

瓏碧位於九龍城廣場旁邊，距離港鐵宋皇臺站約5至8分鐘步程，屬單幢設計，提供190伙，實用面積由213至414平方呎，包含開放式至兩房間隔，一律採開放式廚房設計。

此外，項目設有兩層住客會所，提供戶外游泳池、空中花園、兒童天地、健身室等設施，預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期不足一年。