何文田瀚名收750票　超額約11.5倍　意峰周日招標16幢洋房

嘉里（0683）旗下何文田喇沙利道瀚名，自上周六起開始收票，並於本周四（12日）下午6時截票，於本周六（14日）開賣60伙，首輪銷售不設大手時段，每位買家最多可購2伙。項目收票進度理想，據市場消息指， 截至今日下午，瀚名累積收約750個認購登記，超額約11.5倍。

發展商先後推出兩張價單，同樣涉及30伙一房戶，價單2號折實平均呎價為25,198元，較首張價單的折實均價23,300元高約8%。扣除招標單位後，全盤73伙已全數推出。

瀚名位於喇沙利道10號，提供73個單位，實用面積298至1,990平方呎，戶型由一房至四房間隔。項目在2021年2月份公布樓書後，一直以招標形式推售單位，至今沽出11個大單位，成交價3,500萬至8,300萬元。

愉景灣意峰周日起招標16幢洋房

另外，香港興業（0480）旗下愉景灣洋房項目意峰亦更新銷售安排，將以招標形式推售1至23號屋在內的16幢洋房，招標日期為本月15日至8月1日，該批洋房實用面積由2,023至2,171平方呎、各連花園和平台。項目累沽5幢洋房，暫套現逾2.87億元。