多圖｜曾為新盤示範單位　牛潭尾意花園洋房淪銀主盤　貶值三成沽

新界區洋房物業錄得大幅貶值個案。於2016年入伙的元朗牛潭尾洋房項目意花園，屋苑一幢洋房早前淪為銀主盤，於昨日（11日）透過拍賣會推出，終以3,130萬元沽出，較原業主2017年買入價4,530萬元，帳面貶值31%。

上述洋房為意花園洛蔓大道雙號屋，實用面積1,938平方呎，採四房四套間隔，設有1,290平方呎花園、521平方呎天台及141平方呎平台，洋房提供私家車位。該洋房於拍賣會推出，開價2,580萬元，獲兩組買家競投，出價超過10口後，終以3,130萬元拍出，較開價搶高550萬元或21.3%，成交呎價約16,151元，新買家料為用家。

翻查資料，原業主於2017年3月以4,530萬元買入上述洋房，是次易手帳面貶值1,400萬元或約31%。

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四年間至少12度抵押洋房貸款

連同一手買入單位時首次承做按揭，原業主在2017年10月至2021年12月底，至少12次抵押上次洋房向多家財務機構借貸，同時也向個別人士作私人貸款。其最後一次抵押洋房貸款為2021年12月底，屬於五按，涉及金額約220萬元。

洋房屬「主席屋」 曾作發展商示範單位

環亞拍賣行董事總經理區蘊聰指出，該幢洋房為屋苑較罕見、花園面積較大的「主席屋」，在2017年一手開賣時用作發展商示範單位，因此上一手業主買入單位時，需要計及裝修費及設計費用，因此買入價較同屋苑其他洋房更高。