柏瓏 II 首輪賣428伙　帝國中心外逾百準買家排隊揀樓｜持續更新

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II ，今日（20日）進行首輪銷售，以價單形式推售428伙，一房折實售624.96萬元起，項目累收逾4,050票，超額逾8倍。

柏瓏 II 今早9時開始在尖沙咀帝國中心進行首輪銷售，不設大手時段。

【08：45】現場所見，約有逾百名準買家排隊等候入場揀樓，龍頭由室內開始，沿帝國中心外排隊，售樓廠內亦有逾百名準買家等候進行售樓程序。

↓↓銷售現場↓↓

今日首輪銷售的428伙，涵蓋一至四房戶型，實用面積由352至974平方呎，包括93伙一房，265伙兩房，62伙三房及8伙四房，當中佔84%為一至兩房戶。

扣除最高16%折扣後，折實售價由624.96萬 至1,788.78萬元 ，折實呎價16,638元至20,186元，八成以上折實售價低於1,000萬元。三張價單的折實均價分別為17,898元、18,483元及18,753元。

柏瓏 II 合共提供805伙，由5座組成，實用面積351至977平方呎，設一至四房戶，當中主打一至兩房戶型單位，佔約總數逾七成。今日首輪賣428伙，已佔全盤單位總數超過一半。

柏瓏 II 為整個項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住戶步行直達錦上路站。預計關鍵日期為2024年11月9日。