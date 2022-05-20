新地何文田PRINCE CENTRAL突擊加推　新增7%優惠　入場費646萬起

新地（0016）旗下何文田太子道西195號項目PRINCE CENTRAL已屆現樓，最近獲批滿意紙後重推，最新更添加7%現金回贈吸客。折實入場費由646萬元起，同時加推2號價單，涉及11伙。

集團稱，項目已獲批滿意紙，並上載新價單至網站。另外，為答謝買家支持及同時慶祝東鐵綫過海段通車，新價單將提供最高達樓價7%的現金回贈優惠。項目特色單位亦於日內推出，將以招標形式發售。

【PRINCE CENTRAL示範單位直撃】

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據項目網站顯示，發展商今日上載更新後的第1A號價單，以及新推的2號價單。其中，第1A號價單新增7%優惠，包括3.5%特別現金回贈、提前至120日內成交額外1.5%現金回贈，以及慶祝東鐵線過海段通車現金回贈2%。

較一年前開價變相「減價」7%

扣除回贈後，首張價單50伙折實價由一年前的694.7萬至1,068.96萬元，最新減至646.08萬至994.13萬元。

至於同日突擊公布的2號價單，涉11伙，實用面積283至684平方呎，價單定價1,087.3萬至2,893.7萬元，呎價35,884至42,335元，最高折扣15%，連同新增7%現金回贈，折實價859.51萬至2,287.47萬元。

去年3月份，PRINCE CENTRAL曾公布首張價單，涉50伙，實用面積251至345平方呎，以當時15%折扣優惠計，折實售價由694.7萬起，折實平均呎價為29,688元。但及後發展商煞停賣樓。

參考鄰近何文田一手新盤，如VAU Residence、雋睿、ONE HOMANTIN的實用呎價，呎價介乎2.7萬至3.7萬。

至於二手呎價方面，據中原數字，區內二手盤如碧華花園、半山壹號、天鑄等近期二手平均成交呎價介乎1.94萬至3.15萬元。

PRINCE CENTRAL位於太子道西195號，步行3分鐘即到達旺角東大型商場MOKO，屬單幢式設計，全盤提供101伙，標準戶佔93伙，每層各設2至8伙，面積由251至1,351平方呎不等。

戶型包含開放式、一房至四房間隔。當中，開放式及一房戶佔全盤77伙或76%，開放式戶的實用面積介乎251至266平方呎、一房戶則由296至345平方呎。另項目設8伙特色戶，分別為3樓連平台特色戶及20樓頂層特色戶。

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