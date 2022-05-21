九龍城瓏碧首輪賣70伙　中午暫沽12伙　套現近1億｜持續更新

至於由內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，今日（21日）進行首輪銷售，以價單形式推售70伙，最平一伙開放式售499.8萬起，項目累收逾4,050票，超額逾8倍。

內房碧桂園瓏碧今早10時開始在黃大仙現祟山商場進行首輪銷售，不設大手時段。

【12：00】項目暫沽12伙 套現近1億

碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐指，由今早開盤至今暫沽12伙，開放式至兩房單位各佔四間，套現近1億。將視乎銷售情況，決定加推部署。

當中最平兩房單位為8樓G室，實用面積414平方呎，成交價為986萬；最平一房單位為20樓C室，實用面積281平方呎，成交價為739萬；最平開放式單位為5樓B室，實用面積213平方呎，成交價為530萬。

碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐指，項目暫沽12伙，將視乎銷售情況，決定加推部署。（黃祐樺攝）

【10：30】陳永傑：料失業率對物業市場影響不大

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，瓏碧入場費低，屬疫情折扣價，亦吸引九龍區用家，約佔八成。

陳永傑指，近期失業率高企是反映第一季疫情嚴峻情況，惟現時入市買家主要以儲蓄入市並以物業對抗通脹，相信失業率對物業市場影響不大。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，瓏碧入場費低，屬疫情折扣價。

【10：00】布少明：入場門檻低 吸引年輕買家

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，預計今日瓏碧銷售平穩，當中亦不乏用家及投資者，大多為當區九龍客為主。

又指，項目入場門檻低，成功吸引80、90後，及00後的年輕客買家。整體樓盤總計7成以上為用家、3成投資者。估計樓盤租金約60元，租金回報率約有3厘。

近期市場有多個新盤推售，布少明預計，5月一手成交約1,500宗，第二季樓價有望升3至5% 。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，瓏碧入場門檻低，吸引年輕客買家。

【9：30】約50名準買家排隊

現場所見，約有50名準買家排隊等候入場揀樓，當中不乏年輕、家庭客。

最平開放式售499.8萬起

今日首輪銷售的70伙，涵蓋開放式至兩房單位，實用面積由 213至414平方呎，當中開放式佔13伙，一房佔43伙，兩房佔14伙。

扣除最高13%折扣後 ，折實售價由501.7萬至1,092.2萬元，折實呎價由21,887元至27,198元， 折實平均呎價24,796元。

值得留意，由於發展商為所有開放式單位，提供總值約2萬元的傢俬組合優惠，如不採用則直接扣減樓價2萬元，故扣除後整批折實最平一伙售約499.8萬元起。

↓↓瓏碧示範單位 ↓↓

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瓏碧位於位於九龍城賈炳達道138號、九龍城廣場的旁邊，距離港鐵宋皇臺站約5至8分鐘步程，屬單幢設計，提供190伙，實用面積由213至414平方呎，包含開放式至兩房間隔，一律採開放式廚房設計。

此外，項目設有兩層住客會所，提供戶外游泳池、空中花園、兒童天地、健身室等設施，預計關鍵日期為2023年3月15日，樓花期不足一年。