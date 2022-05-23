新盤周末錄43宗成交　按周回落五成　MONACO MARINE連沽6伙

一手市場交投回落，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，過去周末（21、22）兩日新盤錄得約43宗成交，較對上一個周末的89宗減少約52%。

由內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，於周六展開首輪開售，單日沽出14伙，套現逾1億元，成交價由530萬至1,086.3萬元，屬開放式至兩房間隔，實用面積約213至414平方呎。

MONACO MARINE連沽6伙

另外，會德豐地產旗下啟德新盤MONACO MARINE亦連沽6伙，成交價由868萬至1,807.8萬，實用面積328至713平方呎，屬一房至三房間隔，套現約8,165.2萬元。

維港滙 II 周六連沽兩伙，共涉2,881.17萬元。

GRAND MARINI 重沽兩伙撻訂戶

同系日出康城GRAND MARINI 重沽兩伙撻訂戶，套現約2,452.7萬元。成交包括2A座33及35樓C室，實用面積同為749平方呎、三房間隔。據成交紀錄冊顯示， 兩伙分別新近以1,225萬及1,227.7萬元沽出，成交價較撻訂前高4.4%及4.5%。

至於由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍維港滙 II 周六連沽兩伙，共涉2,881.17萬元，包括3B座18樓F室，實用面積328平方呎，屬一房單位，成交價為848.1萬元，呎價約25,858元。另一伙為第5座20樓C室，實用面積795平方呎，屬三房間隔，成交價為2,033萬元，呎價約25,572元。

恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，周六連售9伙，套現約5,400萬元，包括一伙開放式單位，及8伙一房戶。項目銷售至今累售100伙，套現約6.6億元。