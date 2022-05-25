柏瓏 II 今次輪賣288伙　截至中午暫沽208伙｜持續更新

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II ，今日（25日）進行次輪銷售，以價單形式推售288伙，一房折實售651.67萬元起，不設大手時段。

【12:00】截至中午12時 暫沽逾七成

據市場消息指，截至中午12時，柏瓏 II 暫時沽出208伙，佔可供銷售單位逾70%。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，今日有大批向隅客出席，當中七成為80、90及00後之年輕客。該行客戶中，以用家佔比約七成最多，另三成為投資客，他預期，項目呎租可達約40元，租金回報率逾3厘。

【11:00】首兩小時暫沽118伙

市場消息指，截至早上11時，柏瓏 II 暫時沽出118伙，佔可供銷售單位逾40%。

【10:50】中原：兩組準買家擬購兩伙 各涉資約1800萬

中原地產屯門、天水圍、元朗區高級資深營業董事方啟明表示，今日柏瓏 II 次輪銷售該行出席率達九成，當中用家佔約九成，投資者約一成，屬年青人為主。 方啟明續指，有兩組準買家擬購兩伙兩房，各涉資約1,800萬元。其中一組買家打算買入兩伙自用，另一組買家擬一伙自用，一伙作投資用途。

後市方面，他認為隨疫情穩定，整體市場氣氛向好，一手市場急速反彈，隨多個新盤推售或準備推出，預計本月一手成交量可超越1,500宗，比上月升約50%。

【10:30】首一個半小時暫沽79伙

市場消息指出，截至早上10時半，柏瓏 II 暫時沽出79伙，佔可供銷售單位27%。

↓↓柏瓏 II 次輪銷售現場↓↓

今日次輪銷售的288伙，涵蓋一至四房戶型，實用面積由352至974平方呎。扣除最高16%折扣後，折實售價由651.67萬 至1,846.82 萬元 ，折實呎價17,132元至20,463 元。兩張價單的折實均價分別為18,533元及18,798元。

入場單位為1座1樓B5室，實用面積351平方呎，一房開放式廚房，折實售價651.67萬元，折實呎價18,566元。

柏瓏 II 合共提供805伙，由5座組成，實用面積351至977平方呎，設一至四房戶，當中主打一至兩房戶型單位，佔約總數逾七成。今日首輪賣428伙，已佔全盤單位總數超過一半。柏瓏 II 為整個項目最鄰近錦上路站A及D出口的期數，日後住戶步行直達錦上路站。預計關鍵日期為2024年11月9日。