明翹匯3.5萬呎會所全面睇　設VR體驗、聲感按摩室等設施｜多圖

佳明集團（1271）旗下青衣細山路明翹匯，本月陸續入伙，發展商開放項目住客會所「The Grand Club」及四房現樓單位予傳媒參觀。明翹匯大樓基座樓底極高，入口設「明翹大道」，兩傍有大量綠化樹木， 及設有垂直綠化牆。

「The Grand Club」連室外泳池及伸延綠化空間，面積約3.5萬平方呎，提供約20項多元化設施，包括以園林布局設計的3個室外泳池，名為「水映明翹」、「童樂池」及「池畔雅座」；亦設桑拿室、蒸氣室，及「聲感按摩室」。

另外，會所健身室設有Queenax多功能訓練系統，住戶可以用作高強度健體訓練，同時配有瑜伽室及「VR實感體驗室」，提供多種刺激實感情景遊戲。

會所設三大兒童天地

「The Grand Club」內亦設有小朋友專屬的三大兒童天地，包括「童萌樂園」、「童樂派對」及「積木王國」，並配搭多種顏色。同時設有藝術天地「自油空間」，供住戶自由創作，並另設鼓樂室、「聲映薈」、「牌藝坊」、樂韻室等設施。

兩大宴會廳可供約80人共聚

除玩樂設施外，「The Grand Club」內亦設有兩大宴會廳「明聚匯」及「翹聚匯」，可供約80人共聚，有需要可選擇打通兩間宴會廳，方便作多人聚會。 並設有開放式廚房，住戶可選擇親自下廚，或廚師到會。

發展商同日開放一伙四房間隔的現樓單位，單位為2座29樓A室，實用面積808平方呎，屬四房套連多用途房及洗手間間隔，客飯廳呈長形，外連露台，廚梗設計亦配備各類家電，四間睡房座向相同，可望同一景觀，其中主人房浴室設有浴缸及工作平台。

↓↓明翹匯四房間隔現樓單位↓↓