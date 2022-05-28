單位直擊｜銀主劈價求售敦皓銀主盤　不足兩個月開價大削20%

西半山豪宅半新盤罕有出現銀主盤大劈價個案。區內入伙約6年的敦皓，屋苑一個開放式戶早前淪為銀主盤，在4月底被推出拍賣開價1,600萬元，不過相隔不足兩個月，銀主大幅減價兩成，最新開價降至1,280萬元。

上述銀主盤為敦皓低層S1室，實用面積約483平方呎，另設有露台30平方呎，單位在四月底推出拍賣，當時銀主開價1,600萬元，不過在無人問津下被收回。該單位將於6月7日透過環亞拍賣再度推出，惟銀主開價降至1,280萬元，較4月底大削兩成，以開價計，呎價約26,501元。

2016年底一年買入價1670萬

翻查資料，原業主於2016年12月以1,669.1萬元買入上述單位，即目前最新開價較買入價大幅低約23.3%。

對於銀主在短期內大幅度下調開價，環亞拍賣行董事總經理區蘊聰指出，銀主未有透露原因，個人預計由於近月銀行估價出現回落，銀主也對物業估值出現調整，因而跟隨大市調節開價。

↓↓敦皓低層開放式戶銀主盤放盤相片↓↓

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開放式廚房可隱藏於趟門之中

據放盤相片，該單位裝修不俗，近大門位置左方為開放式廚房，設上下層收納櫃，同時設有趟門可把整個開放式廚房隱藏，而右方則放置一張高身櫃，料為用餐區。

至於經過開放式廚房便會進入休息區，近露台位置放上雙人床架，另一面則在地上放上大幅地氈。由於單位採用落地玻璃窗，採光度充足。單位浴室裝修不俗，設有浴缸，浴室靠近床架位置，方便住戶使用。