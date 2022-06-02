必嘉坊第一期或提前推盤　商場佔地16.8萬呎　設逾百個出租舖位

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊 （BAKER CIRCLE )，公佈項目最新消息。恒基營業 (一) 部總經理林達民今日（2日）表示，必嘉坊第一期以年輕人作定位，由於收到熱烈的市場查詢，有機會提前推盤。至於必嘉坊第二期則預計最快明年推售。

他續指，項目由商業及住宅兩部分組成，總樓面面積逾百萬平方呎，當中設有約16.8萬平方呎商場，長約1公里，將分3期推出，現正招租。

提供逾百個舖位 引入特色商戶

恒地租務部租務副總經理麥文輝預計，項目立體商業步行街將提供逾100個舖位，商舖面積約100至6,000平方呎，除吸納地標式旗艦商店外，亦會引入咖啡店、文創店及寵物餐廳等特色商戶。

恒基兆業集團資產拓展部高級副總經理陳德鳴指，必嘉坊的立體商業步行街，劃分出四大創新主題區域，分別為「Baker Edge 戲場」、「Baker Box 央．型館」、「The Yard 探索地」以及「The Lawn 曦草園」，並設有約2,000平方呎廣場。

整個紅磡黃埔4街重建項目，分3期發展，設9座住宅大樓，提供約2,800伙，並設近1公里商業步行街及16.8萬平方呎商場。其中，必嘉坊1期位於機利士南路與寶其利街，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙，主打一房及兩房，預計2024年首季落成。