Silicon Hill今首輪賣188伙　手客斥2500萬購兩伙收租｜持續更新

新地（0016）白石角新盤Silicon Hill第1期，今日端午節（3日）首輪開售188伙，當中170伙以價單出售，折實最平售496.8萬元起，屬一房戶。項目累收逾3,263票，超額認購逾17倍。項目今早約9時半開始銷售，分為大手客A1、A2及散客B組揀樓時段。A組買家須購買最少兩個指定單位，包括一伙指定三房，A2組買家須買至少一伙三房；而B組買家可買最多兩伙。

【11：55】布少明：該行約八成客戶屬80、90後

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預計，該行今日出席客戶有近七成屬於用家，其餘為投資者。當中，有A組大手客斥逾2,500萬元購入兩伙三房單位，擬作長線收租。他預料，項目入伙後呎租約45元水平，回報率約3厘。他續稱，該盤價不少兩房單位入場費由600餘萬元起，故吸引不少年輕買家入場，該行約有八成客戶屬80、90後。

【11：40】開售首兩小時暫售出33伙

截至11時40分，市場消息指，暫售出33伙。

【11：15】陳永傑：大手客約1755萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑示，Silicon Hill 定價貼市，今日該行出席率達約七成，當中約八成為用家，吸引不少中產及換樓客，料帶動三房戶銷情。該行錄兩組客人購入兩伙， 其中一組客人斥資約1,755萬元購入一伙三房及一伙兩房連天台戶。他又預計，6月份一手市場熱鬧，發展商接連推盤或加推單位，料可錄約2,000宗一手成交。

【11：00】A組大手時段暫售出約28伙

截至早上11時許，市場消息指，A組大手時段暫售出約28伙。

↓↓翠景閣第3座9樓B2室、兩房示範單位↓↓

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今開賣的188伙當中，以價單銷售佔170伙，戶型包括一至三房間隔，實用面積291至661平方呎，折實售價496.8萬至1,135.44萬元，折實呎價16,006元至20,254元，入場單位為翠景閣2座1樓B8室，面積291平方呎，屬一房間隔，折實售價為496.8萬元，折實呎價17,072元。另招標推售18伙，包括13伙天台特色戶。

Silicon Hill分三期發展，合共提供1,871伙。是次推出的第1期，涉及576伙，設有12種戶型，涵蓋開放式至三房間隔，分開放式廚房及梗廚，實用面積由217至851平方呎，標準單位佔506伙，餘下70伙為連平台或頂層特色戶。屋苑設98個私家車車位，關鍵日期為2024年2月29日。