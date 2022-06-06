新晉女模特兒黃祖貽2億買半山波老道豪宅　呎價近9萬

長實集團（1113）旗下半山波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，上月6日透過招標形式，近4億元沽出兩伙，其中一伙價值逾2億元的買家為新晉女模特兒黃祖貽。

資料顯示，21 BORRETT ROAD第1期21樓7室，在上月中以逾2.03888億元沽出，新買家為黃祖貽（WONG INGRID LOUISE）。該名買家料為模特兒公司種星堂旗下一位藝人的中英文名字相同，料為同一人。

至於同層另一個6室，同樣在上月中賣出，成交價1.9011億元，新買家為黃崇毅（WONG BARTON），該買家中英文名字與安泰集團董事相同。安泰集團早於1957年創立，最初主要經營皮革製品及造鞋配料之批發及零售，及後在90年代開始發展地產業務。於香港、加拿大、美國和中國均致力從事物業投資、地產發展、物業管理。

上述二人料為相關人士，是次均以首置名義入市，分別繳付稅款約866.5萬及807.9萬元，同樣佔樓價約4.25%。

兩單位每月管理費約2.1萬至2.2萬

資料顯示，上述由黃崇毅買入的21樓6號室，實用面積2,169平方呎，四房間隔，成交價為1.901億元，成交呎價87,648元。而由黃祖貽買入的21樓7號室，實用面積2,316平方呎，同為四房間隔，成交價為2.038億元，成交呎價88,035元。

該21樓6號室，以及7號室的每月管理費分別為21,079元及22,577元，即每呎最少約10.25元。據成交紀錄冊資料，上述單位新買家在簽訂臨約後120天內，分三期支付樓價15%，而餘下的樓價85%則於330日內付清。