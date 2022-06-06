霍英東家族尖沙咀文遜大廈全幢　逾15億讓予霍震宇及霍麗娜等

霍英東家族爭產案早前達成協議，告一段落。該家族近月開始進行資產分配，繼上月中原由家族持有的山頂普樂道大宅轉讓後，該家族另一貴重物業尖沙咀彌敦道文遜大廈全幢商廈，在上月初以逾15.33億元，轉讓予霍震宇及霍麗娜等人士持有的公司，意味霍震寰及霍震霆則不再持有該物業。

上述文遜大廈位於彌敦道74至78號，處於彌敦道及堪富利士道的交界，大廈旁邊設有港鐵尖沙咀站A出口，同時面向另一主要街道海防道，周邊人流極旺。

資料顯示，文遜大廈在5月6日以逾15.33億元沽出，新買家為LOFTY ELITE LIMITED，該公司董事包括霍震宇、霍麗娜、霍麗平，以及DRAKE, CHRISTOPHER MICHAEL。是次新買家支付高達1.165億元的稅款。

尖沙咀彌敦道74號至78號文遜大廈。（網上圖片）

文遜大廈樓齡67年 高峰期地舖收租280萬

至於該廈原業主為霍興業堂置業有限公司（HENRY FOK ESTATES LIMITED），其公司董事包括霍震寰、霍震宇、霍震霆及林錫鎏。反映是次該廈轉讓後，霍震寰及霍震霆已不再持有該物業。

翻查資料，文遜大廈建於1955年，一直為霍英東家族的收租物業。該廈地下舖位曾由粵港澳湛周生生租用，2010年月租高達約170萬元，隨後獲銀行取代，月租升至280萬元。不過在2017年市況回軟，租金降至約180萬元。

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